26.01.2017, 21:00 Uhr

Diesmal mit einer einmaligen Besetzung: Hans Ecker Trio und der Lustige Hermann.

GROSSWEIKERSDORF. Der schon traditionelle Tullnerfelder Dämmerschoppen mit dem Lustigen Hermann im Gasthaus Maurer "Zum Goldenen Adler" in Großweikersdorf findet am Samstag, den 18. Februar 2017, statt. Diesmal gibt es eine ganz besondere Kombination – das Hans Ecker Trio ist mit dabei. Der Abend verspricht ein Feuerwerk an Witzen, Parodien und guter Unterhaltungsmusik, wie Sie es selten erleben werden.

Kartenverkauf: Tickets am Kulturtelefon unter Tel. 0699 / 11 72 32 48, in allen Raiffeisenbanken, Volksbankfilialen, Trafiken, bei Ö-Ticket sowie unter mvm@donaukultur.com Die Bezirksblätter verlosen zwei Eintrittskarten – einfach Mail an mvm@mvmfm.at schicken (bitte Kontaktdaten anführen).