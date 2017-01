VORTRAG: „BEGLEITE MICH IM STERBEN, DANN LEHRE ICH DICH LEBEN“

Univ.-Doz. Dr. Franz Schmatz, der seit über 35 Jahren als Theologe, Seelsorger und Psychotherapeut in der Begleitung von Menschen in Grenzsituationen tätig ist, möchte auf seinem reichen Erfahrungshintergrund „Bausteine“ für begleitende Hilfestellungen und die eigene Gestaltung anbieten. So wird die Grenzsituation für alle Beteiligten zur Einladung, rechtzeitiger, bewusster und intensiver zu leben, und das Furchtbare kann zum Fruchtbaren gestaltet werden.

Referent Univ.-Doz. Dr. Franz Schmatz, Psychotherapeut, Theologe, verheirateter Diakon, Autor zahlreicher Publikationen, Beiträge in unzähligen Radio- und Fernsehsendungen

Teilnahmebeitrag 8,-

Telefonische Anmeldung aus organisatorischen Gründen bis

1.4. unter 02263/6627 erbeten!