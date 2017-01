Atemkreis - Wurzelchakra

Der Atem ist das Tor zu unserem inneren Sein, zu unserer Lebenskraft. Leider leben wir mehr und mehr in einer atemlosen und atemvergessenen Zeit.Wir alle atmen, doch selten erfahren wir unseren Atem bewusst. Die absichtsvolle Atmung führt uns auf einem einfachen Weg zu innerer Freiheit. Ist die Atmung im Fluss, so ist alles im Fluss – Körper, Geist und Seele.Die Erfahrung des Atems ist eine ganz einfache Form der Selbst-Erfahrung und Selbst-Einsicht und führt uns in die vollkommene Präsenz.An diesem Abend begeben wir uns in die bewusste Atemerfahrung, die durch Musik vertieft wird.Wir fokussieren uns außerdem auf unser Wurzelchakra und stärken unsere Verbindung zu Mutter Erde und nähren unser Urvertrauen.Die Atemmeditation wird in entspannter aber präsenter Haltung durchgeführt und dauert ca. 1 Stunde. Ich erkläre den genauen Ablauf und geleite mit unterstützenden Worten durch die Meditation. Danach gibt es Zeit und Raum, um die Erfahrungen zu teilen.Regelmäßig durchgeführt, reinigt diese Atemmeditation alle Ebenen unseres Seins, sowohl physisch, mental, emotional als auch spirituell. Es ist eine wunderbare Erfahrung.

ORT: Neugeist, Dörfles 75, 2115 ErnstbrunnPREIS: EUR 25.--Bitte eine Decke und evtl. einen Polster mitnehmen!Anmeldung erforderlich unter info@neugeist.at oder unter (0664) 228 83 37 - vielen Dank!