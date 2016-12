Prana Energiearbeit Vortrag

Durch die Anwendung einfacher Techniken ihre Selbstheilkraft anregen und zu mehr Lebenskraft („Prana“) und Wohlbefinden gelangen.

Mit Prana Energiearbeit können Schmerzen und Beschwerden jeglicher Art gelindert werden. Außerdem bewirken sie mehr Gelassenheit und Antriebskraft im Alltag, stärken Ihr Immunsystem und lassen Sie einfacher in einen Zustand tiefer Entspannung gelangen.Bei einer Anwendung wird verbrauchte Energie berührungslos aus ihrem System entfernt und frische Vitalenergie hinzugefügt. Dadurch werden die Selbstregeneration des Körpers angeregt und Erschöpfungszustände ausgeglichen.Im Anschluss an den Vortrag findet eine gemeinsame Meditation über Frieden statt. Die Veranstaltungen können getrennt besucht werden, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.Nach vorheriger Anmeldung können Sie gerne Prana Energiearbeit bei einer kostenlosen Schnupperanwendung am eigenen Körper erfahren.Kostenbeitrag: Freie Spende

Elisa Steininger – Anmeldung bis spätestens 3 Tage vor dem Termin! Tel: 0681 - 81579726 oder Mail: elisa.steininger@gmail.comBei Interesse sind individuelle Termine (nach Vereinbarung) möglich.