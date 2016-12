26. Karitativer Adventmarkt 2016 in Korneuburg

05.12.2016, 23:00 Uhr

Korneuburg : Stadtsaal | 26. Karitativer Adventmarkt 2016Heuer wurde zum 26. Mal der karitative und gemeinsame Adventmarkt der ÖVP und SPÖ Frauen veranstaltet.Wir sind sehr stolz auf diese langjährige und gute Zusammenarbeit der Frauen.Im Rahmen der Eröffnung, die von der Mittelschule für Musik und Kreativ begleitet wurde, wurden von der Raiffeisenbank Korneuburg und der Sparkasse Korneuburg AG an die ausstellenden Schulen Spenden übergeben. Die ÖVP und SPÖ Frauen haben sich spontan bereit erklärt ebenfalls einen Beitrag zu leisten.

Wie jedes Jahr gehen aus den Erlösen aus dem Adventmarkt Beträge an das Hilfswerk von den ÖVP Frauen und an die Kinderfreunde von den SPÖ Frauen.Auf diesem Weg ein herzliches Danke an die Banken für ihre großzügigen Spenden und an die treuen Besucher des Adventmarktes.