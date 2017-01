Florianis wissen, wie man feiert

25.01.2017, 20:33 Uhr

Feuerwehrball der FF Langenzersdorf

LANGENZERSDORF. Die Freiwillige Feuerwehr Langenzersdorf veranstaltete wieder ihren beliebten Feuerwehrball im Festsaal der Marktgemeinde, auch die Disco im Feuerwehrhaus durfte dabei nicht fehlen. Auf den zwei Tanzflächen feierten Besucher aller Altersklassen ausgelassen bis in die Morgenstunden. Die Langenzersdorfer Florianis leiteten mit dem Ball auch das Jubiläumsjahr „40 Jahre Feuerwehrjugend Langenzersdorf“ ein.Die tänzerische Eröffnung des Balles übernahm die Tanzschule Danek und nach der Begrüßung durch das Kommando der freiwilligen Helfer wurde die Tanzfläche mit den Worten „Alles Walzer und viel Vergnügen“ eröffnet. Innerhalb weniger Sekunden schwangen Tänzerinnen und Tänzer gekonnt über das Parkett, das Dank der musikalischen Unterstützung der Band „Sunshine“ für die kommenden Stunden nicht abkühlte.Einen Stock tiefer, im Feuerwehrhaus der Florianis, wurde, wie im Vorjahr, die Disco aufgebaut. Hier sorgte ein DJ mit modernen und klassischen Partyhits für gute und ausgelassene Stimmung. An der Bar im Obergeschoß zeigte ein Showbarkeeper seine virtuose Geschicklichkeit.Pünktlich um Mitternacht beeindruckten die Shining Shadows mit einer unglaublichen Lichtshow die staunenden Gäste. Gut gelaunt wurde auf beiden Tanzflächen und Bars bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und getanzt.Die Langenzersdorfer Florianis nutzen den Reinerlös des gelungenen Abends für den Ankauf eines neuen Hilfeleistungsfahrzeuges 3, das ein bereits über 30 Jahre altes Tanklöschfahrzeug ersetzen wird.