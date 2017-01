Von Piraten und Prinzessinnen

25.01.2017, 20:24 Uhr

Kindermaskenball in Bisamberg

BISAMBERG. Die Kinderfreunde luden in Bisamberg zum Kindermaskenball ein. Vorsitzender Rene Sellmeister und sein Stellvertreter Martin Kernreiter konnten rund 70 Kinder begrüßen. Bei Spielen und Tanzeinlagen konnten Piraten und Prinzessinnen, Indianer und Superman in der Veranstaltungshalle den Fasching in vollen Zügen genießen. Als besonderes Highlight gab es köstliche Krapfen. Auch der Bezirksvorsitzend der Kinderfreunde, Korneuburgs Stadtrat Martin Peterl, war mit seinen beiden Kindern nach Bisamberg gekommen.