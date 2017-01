Wenn die Lehrer tanzen

25.01.2017, 20:16 Uhr

Mittlerweile Tradition hat der Bezirkslehrerball, der im Schloss Hausleiten stattfand.

HAUSLEITEN. Der Obmann der NÖ Landeslehrer, Franz Grafenauer, und Koordinatorin Christine Zijlstra konnten eine ganze Reihe von Ehrengästen begrüßen, darunter etwa Landtagsabgeordneten Hermann Haller, Bezirkshauptmann Waltraud Müllner-Toifl, Pflichtschulinspektor Josef Fürst und Bürgermeister Josef Anzböck sowie zahlreiche Schulleiter und Kollegen aus allen Schularten des Bezirkes.Die elegante Eröffnung gestaltete die Tanzgruppe „Dance LA“ der Neuen Mittelschule Langenzersdorf unter der Leitung von Regina Graf. Für gute Stimmung auf dem Tanzparkett sorgte die Showband Dolce Vita. Die Mitternachtseinlage präsentierte mit beeindruckenden Formationen die Korneuburger Showgruppe des Tanzstudios „Rock’n Vision“ unter Rene Taumberger. Zahlreiche Tombolaspenden gab es zu gewinnen. Spaß machten auch das Schätzspiel und das Tortenwürfeln.So gelang an diesem wunderbaren Abend, vorbereitet von einem bestens kooperierenden Lehrerteam, nicht nur an der Bar in stilvoller und unterhaltsamer Atmosphäre ein schulübergreifender Austausch, unabhängig von Funktion und Generation.