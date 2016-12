400 Stimmen ertönen in Korneuburg

02.12.2016, 17:53 Uhr

Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung wurde mit Flashmob vor dem Rathaus "eingesungen".

STADT KORNEUBURG. "Komm und sing mit uns" ertönte es um Punkt 12 Uhr, als sich nach und nach immer mehr Schülerinnen und Schüler von Korneuburg und Stockerau am Adventmarkt der Rattenfängerstadt einfanden und gemeinsam demonstrierten, dass gemeinsam und miteinander so viel schöner ist, als nur geduldet zu sein. "Und genau darum geht es bei der Inklusion", erklärt Johannes Hofer, Direktor der Behindertenhilfe Bezirk Korneuburg. "Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch in seiner Individualität von der Gesellschaft akzeptiert wird und die Möglichkeit hat, in vollem Umfang an ihr teilzuhaben und teilzunehmen."Zudem hat Österreich die UN Behindertenrechtskonvention unterschrieben und sich somit dazu verpflichtet, Menschen mit besonderen Bedürfnisse ebenso gewisse Rechte zuzugestehen, wie allen anderen.

Zwar ein bissl verschwommen und auch nicht sehr laut, aber einen Eindruck vom Tag der Inklusion am Korneuburger Hauptplatz bekommt man trotzdem: