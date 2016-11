5. Mittelalter-Adventmarkt in Korneuburg

24.11.2016, 19:16 Uhr

Er ist eines der Highlights in der Korneuburger Adventzeit – der Mittelalterliche Adventmarkt im Rathaus und im Rathaus-Innenhof.



Zurück ins Mittelalter



Missa angelis



Öffnungszeiten



PROGRAMM

STADT KORNEUBURG. Entstanden ist er im Rahmen der Dorf- und Stadterneuerung. Bürgerinnen und Bürger haben ihn als Projekt selbst im Arbeitskreis "Freizeit, Tourismus und Wirtschaft" entwickelt. Seit dem ist aus dem vorweihnachtlichen Veranstaltungsreigen der Rattenfängerstadt nicht mehr wegzudenken.Eröffnet wird der Mittelalterliche Adventmarkt am 9. Dezemeber 2016, 17 Uhr. In festlichem Gepränge ziehen Bürgermeister, Pfarrer, Stadt- und Gemeinderäte, angeführt vom Herold und flankiert von Wappenträgern des Korneuburger Polys, durch den Rathausinnenhof bis zur großen Bühne auf dem Adventmarkt.Am 11. Dezember, 10 Uhr, findet der Höhepunkt des heurigen Mittelalterlichen Adventmarktes statt. Abtprimas Probst Bernhard Backovsky zelebriert die mittelalterliche Messe "missa angelis" in der Stadtpfarrkirche.Der Mittelalterliche Adventmarkt ist am 9. Dezember (16 - 20 Uhr), 10. Dezember (13 - 20 Uhr) und am 11. Dezember (12 - 19 Uhr) im Rathausinnenhof, im Vestibül sowie im kleinen und großen Sitzungssaal geöffnet.Turmführung mit Türmerin Gabi Taubek und TeamSonderpoststationLesung mit Elisabeth Kerschbaum – Besinnliches für Groß und KleinEröffnung im Rathaus-Innenhof"Korneuburger Wortsuchrätsel": Wer ein Wort findet, bekommt eine Urkunde.Spinnen – wie wird aus Wolle das Garn

"Korneuburger Wortsuchrätsel"SonderpoststationVortrag "Heil- und Gewürzkräuter" von Martin RuzickaMärchenlesung von Sandra für die Kleinen und KleinstenTurmführung mit Türmerin Gabi Taubek und TeamSpinnen – wie aus Wolle Garn wirdWir bauen eine WeihnachtskrippeLesung mit Elisabeth Kerschbaum für Kinder von 10 - 99Schauschmieden des Landesjugendheimes KorneuburgBlasmusik erschallt über den mittelalterlichen AdventmarktGaudete – Musik ertönt aus allen Richtungen, Chor "pro musica Korneuburg"Mittelalterliches Hochamt "missa de angelis" in der Stadtpfarrkirche"Korneuburger Wortsuchrätsel"Vortrag "Heil- und Gewürzkräuter" von Martin RuzickaMärchenlesung von Sandra für die Kleinen und KleinstenWir bauen eine WeihnachtskrippeAdventmusik mit der HornbläsergruppeTurmführung mit Türmerin Gabi Taubek und TeamLesung mit Elisabeth Kerschbaum – Besinnliches für Groß und KleinSpinnen – wie aus Wolle Garn wirdAbschlusskundgebung – vom Herold gestaltet und mit Musik begleitet wird der mittelalterliche Adventmarkt beendet. Die Marktleitung übergibt das "Korneuburger Wortsuchrätsel" an Bürgermeister Christian Gepp.