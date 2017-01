Alpakas unterstützen Sternsinger

06.01.2017, 11:46 Uhr

85.000 Kinder gehen in Österrreich rund um den 6. Jänner als Sternsinger von Haus zu Haus.

GROSSRUSSBACH (gdi). Die Sternsinger sammeln jährlich eine große Spendensumme, womit in 20 Entwicklungsländern rund 500 Hilfsprojekte pro Jahr finanziert werden. "Bei uns in Großrußbach sind heuer wieder um die 90 Kinder und 23 Begleitpersonen unterwegs", freut sich Pastoralassistent Johann Scheck. Um Teilnehmer muss sich die Pfarrgemeinde nicht sorgen, das Sternsingen ist Teil der Firmvorbereitung und alle Ministranten machen mit, dazu kommen noch viele Geschwisterkinder oder andere Freiwillige. Scheck erklärt weiter: "Ich bin der Religionslehrer hier an der Volksschule und kenne natürlich alle Kinder persönlich, die Sternsinger Gruppen stelle ich aus den gemeldeten Teilnehmern zusammen. Heuer sind wir 23 Gruppen, die an einem Vormittag durch den Ort gehen."

Diesmal waren erstmals drei Alpakas beim Einzug in die Kirche dabei, und hoben zusätzlich die Motivation der Kinder. Alpaka Mama Manuela Kreuzer aus Karnabrunn stellte ihre Tiere nach einer kurzen Eingewöhnungsphase gerne den einzelnen Sternsingergruppen vor und das gmeinsame Fotoshooting machte sichtlich allen Spaß. Den Einzug in die Kirche meisterten die kuscheligen Vierbeiner mit Bravour und nach der Messe schwärmten 23 Sternsingergruppen durch Großrußbach, um die Spendenbox für Notleidende zu füllen.