Betriebsgebiet wird jetzt "vergrößert"

06.02.2017, 15:35 Uhr

Neue Betriebe, optimierte Öffis und Kläranlage: Das tut sich momentan in Hagenbrunn.

Noch ein Geheimnis

HAGENBRUNN. Bereits vor Weihnachten wurde eine rund 20 Hektar große Fläche im Betriebsgebiet Hagenbrunn an der Brünner Straße umgewidmet. "Auch mit der Erschließung, etwa Kanal, und einer entsprechenden Zufahrtsstraße wurde bereits begonnen", erklärt Hagenbrunns Bürgermeister Michael Oberschil.Die kara HandelsgmbH ist der größte Anteilseigner im Betriebsgebiet und forciert die dessen Weiterentwicklung. Bauwerber sollen schon Interesse bekundet haben, Genaues ist aber auch der Marktgemeinde Hagenbrunn selbst noch nicht bekannt.kara war es auch, die etwa den Giganten A1 nach Hagenbrunn geholt hat. Dieser hat im Betriebsgebiet eine rund 20.000 m² große Logistikhalle errichtet.

Bessere Öffi-Anbindung

Kläranlage mit Enzersfeld

Vom Zusammenschluss Gerasdorfs mit dem Bezirk Korneuburg erhofft sich Oberschil auch eine bessere Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, etwa zur U-Bahn U1 – Anschluss Leopoldau.Gab es Überlegungen, auch in Sachen neue Kläranlage mit Gerasdorf zu kooperieren, so hat sich Hagenbrunn nun dazu entschlossen, dieses Projekt gemeinsam mit Enzersfeld umzusetzen. Die bestehende Anlage wird vergrößert und ausgebaut. Noch heuer soll die "Kläranlage neu" in Betrieb gehen.