Christbäume für den SOMA Stockerau

09.12.2016, 18:22 Uhr

Weihnachten für Menschen an der Armutsgrenze



Christbäume für alle

STOCKERAU. Viele Menschen können sich keinen Christbaum leisten. Vor allem dann, wenn das Geld sogar für das Nötigste zum Überleben fehlt. Wer berechtigt ist, im Stockerauer Sozialmarkt (SOMA) einzukaufen, der kämpft genau mit diesen Problemen. Und genau aus diesem Grund ist die Freude bei Claudia Zwingl vom SOMA Stockerau besonders groß: "Es ist toll zu merken, wie vor Weihnachten die Menschen ein Stückchen näher zusammenrücken und verstärkt an andere denken. Im Moment gibt es jeden Tag etwas Schönes zu erzählen: Ob es eine Christbaumspende ist oder – in Mödling – ein Bäcker, der eine volle Tonne bester Weihnachtsbäckerei für den guten Zweck spendet."Dank Ludovico und Clemens Tacoli von der Forst- und Gutsverwaltung Fridau (Ober-Grafendorf) dürfen sich die SOMA-Kunden auch heuer über sehr günstige Christbäume freuen. 150 Bäume wurden gespendet, 30 davon kommen auch in den Stockerauer Sozialmarkt. "Wir haben schon im letzten Jahr einen SOMA-Christbaum bekommen. Es war herrlich, die vor Freude glänzenden Augen von unserem kleinen Benni zu sehen", erzählt eine junge SOMA-Kundin über die Chance, ein richtiges Weihnachtsfest zu begehen.