Einfach und köstlich: Oreo-Pralinen

13.12.2016, 00:00 Uhr

Unser Backrezept der Woche – diesmal von Beate Pfaffstetter aus Langenzersdorf

12 Oreo-Kekse, 60 g Frischkäse, 100 g weiße Schokolade.Kekse mit Frischkäse fein pürieren. Aus der Masse 12 kleine Kugeln formen. Kugeln für 10 Minuten in den Gefrierschrank stellen. Weiße Schokolade schmelzen. Keksbällchen durch die weiße Schokolade ziehen (am besten auf einem Stäbchen aufspießen). Mit Keksbröseln oder Schokosplittern verzieren. Nachdem alle Kugeln fertig sind, erneut kurz in den Gefrierschrank stellen. Anschließend: Einfach genießen!