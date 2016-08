Feuerwehrfest in Langenzersdorf

26.08.2016, 18:33 Uhr

Zum Abschluss der Sommerferien veranstaltet auch dieses Jahr die Freiwillige Feuerwehr Langenzersdorf am 3. und 4. September 2016 das alljährliche Feuerwehrfest.



Programm

LANGENZERSDORF. Im Rahmen einer zweitägigen Veranstaltung gibt es für alle Besucher viel zu erleben. Am Samstag wird vor allem für die jüngsten Feuerwehrinteressierten viel geboten. Neben den Rundfahrten in den Feuerwehrautos, präsentiert sich auch die Feuerwehrjugend mit einer Vielzahl an Stationen, bei denen man sein Feuerwehrwissen unter Beweis stellen kann oder auch in praktischen Übungen sein können zeigt.Das Highlight des Samstag-Abend wird bestimmt die Actionshow der Feuerwehr, bei der sowohl die Aktivmannschaft als auch die Jugend ihr Können beweisen wird. Anschließend gibt es Tanzmusik mit den "Amadors", bevor der Abend für alle Nachtaktiven an der Bar gemütlich ausklingt.Am Sonntag finden im Rahmen der Feldmesse auch alle Ehrungen und Beförderungen dieses Jahres statt, anschließend lädt die Feuerwehr noch zum Frühschoppen mit der Enzersfelder Feuerwehrmusik ein.An beiden Tagen werden die Gäste mit selbst zubereiteten Speisen und Getränken der Freiwilligen verwöhnt.11:30 - 17 Uhr: Kinderprogramm17 - 18 Uhr: Abschluss Ferienspiel Langenzersdorf18 - 19 Uhr: Zaubershow mit "magic4you"18 - 24 Uhr: Tanzmusik mit den "Amadors"19:30 - 20:30 Uhr: Actionshow der Feuerwehrab 01 Uhr: DJ-Musik an der Bar

10 - 11 Uhr: Feldmesse mit Feuerwehrkurat Franz Majca11 - 11:30 Uhr: Angelobungen, Ehrungen, Beförderungen11:30 - 14 Uhr: Frühschoppen mit der Enzersfelder Feuerwehrmusik