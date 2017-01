Herulia unterstützt "punkt_um"

03.01.2017, 16:25 Uhr

Die Katholische Österreichische Studentenverbindung Herulia Stockerau unterstützt im Rahmen ihrer traditionellen, jährlichen Sozialaktion den Verein "punkt_um".

STOCKERAU. Dieser gemeinnützige Verein unterstützt Kinder und deren Angehörige in schwierigen Lebenssituationen. Beim von der Stundenverbindung ausgerichteten "Weihnachtskommers" konnte Stadtpfarrer Markus Beranek als Vertreter des Vereins ein Spendenscheck in der Höhe von 1.000 Euro übergeben werden.Der Verein "punkt_um" wird im neu renovierten Pfarrzentrum "P2" einziehen. Dafür müssen Räumlichkeiten speziell her- und eingerichtet werden.