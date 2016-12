Im Winter ist es kalt!

20.12.2016, 20:17 Uhr

Bitte nicht überrascht sein über den Titel, aber alle wissen das scheinbar nicht (mehr)!Heute um 19h hätte am Korneuburger Adventmarkt der Auftritt "Joy Beate Sunny Gospel" stattfinden sollen.Es wurde 18h30, Kabelrollen und Equipment wurden auf die Bühne getragen.Es wurde 18h45, Kabelrollen und Equipment wurden wieder weg getragen ...... und scheinbar reiste das Künstler-Trio sang- und klanglos (im wahrsten Sinne des Wortes) wieder ab.

Meine Nachfrage bei einer Punschstand-Betreiberin (nachdem ich und ca. 100 Leute geduldig auf Musik gewartet hatten) ergab, dass der Auftritt wegen Kälte abgesagt sei.Bei meinem daraufolgenden Anruf bei Herrn Minnich (verantwortlicher Veranstalter) wurde mir das bestätigt.Nun habe ich zum einen• Wenig Verständnis dafür, dass eine Veranstaltung auf einem Adventmarkt abgesagt wird weil die Künstler überrascht zu sein scheinen, dass es am 20.12. (4 Tage vor Weihnachten) unter null Grad hat (im konkreten Fall -3 Grad)• KEIN Verständnis dafür, dass keiner der für die Veranstaltung verantwortlichen Personen den Anstand hat, die wartenden Leute (ca. 100) von dieser Absage Vorort in Kenntnis zu setzen!Ich hoffe, der Veranstalter ist zumindest soweit, sich an den Künstlern schadlos zu halten oder verlegt sich besser auf Adventveranstaltungen in der südlichen Hemisphäre!Und die Künstler bitte ich zukünftig bei ihren Dezember-Terminen die Eventualität einzuplanen, dass es immer Winter kalt sein kann!Günther Zahler ,Stockerau