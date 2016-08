Korneuburger Hafenfest 2016

Programm

STADT KORNEUBURG. Von 9. bis 11. September 2016 findet in Korneuburg das traditionelle Hafenfest statt. Los geht es bereits am Freitag um 16 Uhr mit dem Dampftraktor-Korso am Hauptplatz. Samstag und Sonntag stehen dann die Schiffe im Werfthafen im Mittelpunkt.10:45 Uhr: Zumba – Session der Kulturvereinigung Korneuburg11 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeister Gepp11 - 17 Uhr: Rundfahrten mit einem historischen Autobus15 - 18 Uhr: Kinderstadtfest12 - 18 Uhr: Musik mit der "Cool Men Blues Company"15 - 16 Uhr: Vorführung der Modellsportboote

9:30 Uhr: Feldmesser mit Stadtpfarrer Koller und der Musikgruppe "D’accord"10 - 18 Uhr: Hubschrauberrundflüge10:45 - 12:15 Uhr: Stadtmusik Korneuburg14 - 18 Uhr: Neighbourhood Blue14 Uhr: Treffen der ehemaligen Werftmitarbeiter in der Halle 5517 Uhr: "Herrliche Damen"- Ausstellung des Museumsvereins Korneuburg "Reise, Ausflug, Urlaub – Fahrgastschiffe aus Korneuburg"- Ausstellung von Künstlern der Kulturvereinigung Korneuburg- Bücherausstellung und Flohmarkt der Vereine- Oldtimer Ausstellung- Präsentation Hochwasserschutz- Präsentation Planungsverfahren "Alte Werft. Neue Ideen."