Korneuburger stürmen Ambulanzen

13.02.2017, 13:38 Uhr

Immer mehr Kranke im Bezirk Korneuburg meiden Arztpraxen und gehen gleich direkt ins Spital.

BEZIRK KORNEUBURG.Die Grippe wütet seit Wochen im Bezirk, die Arztpraxen sind voll. Immer mehr kranke Korneuburger sparen sich aber immer öfter den Weg zum Doktor. Sie stürmen die Spitalsambulanzen. Die Patientenzahlen im Korneuburger Spital sind um 102 Prozent explodiert. Als Gründe geben die Kranken oft die raren Öffnungszeiten der Allgemeinmediziner an. Wir haben Spitäler im Bezirk besucht und sind den Ursachen auf den Grund gegangen.

Enorme Patientensteigerung

Zu viele Kranke, zu wenig Ärzte

Krankheit falsch eingeschätzt

"In der Erstversorgungsambulanz am Standort Stockerau sowie in der Unfallambulanz am Standort Korneuburg sind die Patientenzahlen in den letzten zehn Jahren sehr stark angestiegen", weiß Rainer Ernstberger, Ärztlicher Direktor der Landeskliniken Korneuburg-Stockerau.Und in der Tat, suchten 2009 noch 30.627 Patienten die Ambulanz im Korneuburger Spital auf, so waren es im vergangenen Jahr 2016 schon mehr als doppelt so viele, nämlich knapp 62.000 – eine Steigerung von 102,31 Prozent in nur sieben Jahren.Auch am Standort Stockerau konnte man eine Steigerung von 14,19 Prozent verzeichnen. Seit die Erstversorgungsambulanz eröffnet wurde, besuchten statt 14.412 (2009) im Jahr 2016 16.457 Kranke die Ambulanz.Dass eine Grippewelle, wie sie uns derzeit erfasst hat, zu einem zusätzlichen Patientenansturm und somit zu einer enormen Herausforderung für das Gesundheitspersonal führt, steht für Ernstberger außer Frage. "Trotz aller Bemühungen kann es daher vereinzelt zu längeren Wartezeiten kommen." Und er fügt kritisch hinzu: "Der Ausbau des niedergelassenen Bereiches hält auch im Bezirk Korneuburg der demografischen Entwicklung keines falls Schritt und muss daher dringend forciert werden."2016 kamen lediglich rund 16 Prozent der Patienten mit einer Überweisung eines Allgemeinarztes und 14 Prozent mit einer Facharztüberweisung in die Ambulanzen. "Viele Patienten geben an, dass es im Krankenhaus schneller, einfacher und organisatorisch besser funktioniert – auch die subjektive Qualitätserwartung spielt eine Rolle", erklärt Doris Feigl, Pressesprecherin der Landeskliniken Korneuburg-Stockerau. "Dafür nehmen viele Patienten auch längere Wartezeiten in den Ambulanzen in Kauf." Rund 80 Prozent der Kontakte der sogenannten "Selbstzuweiser" in den Spitalsambulanzen findet zu Tageszeiten und Wochentagen statt, zu denen die Ordinationen niedergelassener Ärzte prinzipiell geöffnet sind. Zudem schätzen viele Patienten ihre Erkrankung oder Verletzung so schwerwiegend ein, dass sie gar nicht daran denken, eine Ordination aufzusuchen.