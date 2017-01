Mit der Mundart einen Preis geholt

27.01.2017, 15:16 Uhr

Buchprojekt "Bisamberger Mischkulanz" mit Dorf- & Stadterneuerungs-Preis ausgezeichnet.

BISAMBERG. "Mit großer Freude und Stolz durfte ich im Beisein unserer Mundartdichter aus Bisamberg den Preis für unser Buchprojekt 'Bisamberger Mischkulanz' übernehmen", freut sich Gemeinderätin und Dorferneuerungs-Obfrau Renate Knorr. Die Auszeichnung – ein Ideenwettbewerb – wird von der Dorf- & Stadterneuerung NÖ alle zwei Jahre vergeben und die Preisverleihung erfolgte heuer durch Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner im Rahmen eines Festaktes im NÖ Landhaus.Die "Bisamberger Mischkulanz" ist ein 164 Seiten starkes Buch, das hauptsächlich lustige, aber auch nachdenkliche Mundartgedichte enthält. Zur Unterstützung des Projektes gab es nun 1.500 Euro von der Dorferneuerung für Bisamberg. "Wir werden dieses Geld, gemeinsam mit dem Verkaufserlös unseres Buches, verwenden, um ein für den Erhalt des dörflichen Charakters würdiges Projekt in Bisamberg zu finanzieren", erklärt Knorr. Und noch eines ließ man sich an diesem Abend nicht nehmen: Ein von den Autoren handsigniertes Buch wurde an Johanna Mikl-Leitner übergeben.Die "Bisamberger Mischkulanz" ist übrigens bei der Gemeinde Bisamberg, in der Raika-Filiale und in der Trafik in Bisamberg erhältlich.