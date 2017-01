Mit Stein und Beton der Sonne entgegen

03.01.2017, 16:52 Uhr

Dem NÖ Straßendienst ist die fachgerechte Ausbildung seiner Mitarbeiter ein wesentliches Anliegen.

BEZIRK KORNEUBURG / LEITZERSDORF. Nur mit gut ausgebildeten und motivierten Mitarbeitern kann die verantwortungsvolle Arbeit auf den Landesstraßen in Niederösterreich sicher und in höchster Qualität bewerkstelligt werden. Derzeit führt die NÖ Straßenbauabteilung 1 in Hollabrunn ein Lehrlingsprojekt durch, das den Teilnehmern die Möglichkeit bietet, theoretische und praktische Erfahrungen in ihrem zukünftigen Beruf zu erwerben.

Planetenweg Leitzersdorf

Das ist zu tun

Detailliertes Arbeiten

In Leitzersdorf wurde im Jahr 2015 der "Planetenweg" errichtet. Dieser ist ein Modell des Sonnensystems im Maßstab 1:1,4 Milliarden und dient als Bildungseinrichtung für Schulen, Kindergärten sowie als Ausflugsziel. Die Sonne im Ortszentrum und die acht Planeten, die bis zum Rand des Gemeindegebietes situiert sind, wurden auf Edelstahlsäulen maßstäblich dargestellt.Für die Umsetzung der Platzgestaltung um diese Säulen herum, die entlang der Landesstraße L25 – von der Ortsmitte in Richtung Großmugl – platziert sind, wurde auf Ersuchen der Gemeinde Leitzersdorf und mit Genehmigung von Landeshauptmann Erwin Pröll das Lehrlingsprojekt gestartet. Dabei können die angehenden Straßenerhaltungsfachmänner(frauen) eine Vielfalt an handwerklichen Tätigkeiten in der Praxis erlernen und umsetzen.Die Befestigungsflächen um die Informationssäulen werden in unterschiedlichen Bauweisen hergestellt. die Schwerpunkte des Projekts umfassen Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten sowie Pflaster- und Entwässerungsarbeiten. Zudem werden Oberbauarbeiten vor Ort, Bodenmarkierungen sowie Kranarbeiten zum Versetzen von Fertigteilen mit Verkehrsregelung zur Ausführung gelangen.Die Mehrzahl der Befestigungsflächen (7 Standorte) werden bis Ende Jänner 2017 als Fertigteile in einer Halle der Straßenmeisterei Ravelsbach vorgefertigt und zu Beginn der Bausaison 2017 in Leitzersdorf verlegt. Zwei weitere Befestigungsflächen werden im Frühjahr 2017 direkt vor Ort gepflastert.Bei der Gestaltung der Platten wird hohes Augenmerk darauf gelegt, dass die Struktur der Oberfläche des jeweiligen Planeten mittels Farbe der Pflastersteine und unterschiedlicher Pflastertechnik nachempfunden wird.Die Lehrlinge erlernen im Zuge dieses Ausbildungslehrganges nicht nur handwerkliche Fähigkeiten, sondern werden von Mitarbeitern der NÖ Straßenbauabteilung 1 auch zu den Themen Beton- und Straßenbau sowie Bodenmarkierungen unterrichtet. Mehrere Werksbesichtigungen runden das Wissen ab.Die Material- und Gerätekosten in der Höhe von rund 12.000 Euro werden von der Gemeinde Leitzersdorf getragen.