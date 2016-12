21.12.2016, 11:41 Uhr

Nachtrag zu "Im Winter ist es kalt"

... kurz nach meinem Telefonat mit Hrn. Minnich antwortete mir die Künstlerin auf meine Anfrage per eMail, ich zitiere: " ... es tut mir sehr leid, dass Sie umsonst gekommen sind. Aber ich muss klarstellen, dass nicht ich abgesagt habe, sondern der Veranstalter. Um 18:45 Uhr waren nämlich nur ca. 10 Leute dort. Wir hatten bereits die Anlage auf die Bühne gebracht, da ist der Veranstalter an uns herangetreten. Es tut mir wirklich sehr leid."

Wie gesagt, es waren deutlich mehr, an die 100 Leute, aber das eigentlich zu diskutierende ist die Vorgehensweise und die Vorort Nicht- und dann telefonische Falsch-Information des Veranstalters!



Gunther Zahler, Stockerau

