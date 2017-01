Theater im Langenzersdorf Museum

02.01.2017, 11:44 Uhr

Die Bezirksblätter verlosen 2 mal 2 Karten für die szenische Lesung "Wally Neuzil – Egon Schieles Muse".



Gewinnspiel

LANGENZERSDORF. Den Saisonbeginn 2017 begeht das Langenzersdorf Museum wieder mit einem Theaterstück. Nach Oskar Kokoschka und Vincent Van Gogh in den vergangenen Jahren, steht diesmal Wally Neuzil, Egon Schieles Muse, im Mittelpunkt.Die Geschichte der Wally ging um die Welt: Das Porträt, das Egon Schiele von seinem begabtesten Modell gemalt hatte, wurde 1998 in den USA als Raubkunst aus der Nazizeit beschlagnahmt und kehrte erst nach Jahren und einem erbitterten Rechtsstreit wieder nach Österreich zurück.Wer aber war Wally? In einem teilweise fiktiven, teilweise auf Fakten beruhenden Text geht Hannelore Fischer Knuth dieser Frage nach. Zur szenischen Lesung mit Hannelore Fischer Knuth, Gerhard Dorfer und Angelika-Ditha Morosowa wird am 15. Jänner 2017, 18:30 Uhr, ins Langenzersdorf Museum geladen.Die Bezirksblätter verlosen 2 mal 2 Karten für "Wally Neuzil – Egon Schieles Muse". Einfach auf den Mitmach-Button klicken, die Gewinner werden telefonisch verständigt.Teilnahmeschluss: 11. Jänner 2017, 12 Uhr.