Time Classixs im Rathauskeller

Back to the 90s & 2000er

STADT KORNEUBURG. Die Zeit des Nokias 3310 ist für einen Abend zurück. Eine total abgefahrene Retro-Nacht ist am 20. Jänner, 21 Uhr, im Rathauskeller Korneuburg angesagt, an der jedes Spice Girl seine Freude haben wird und auch Macarena getanzt werden darf. Die Backstreet Boys werden den Barbie Girl Track perfomen und Fanta 4 wird einen auf Hip Hop-Eminem machen. Die 90er und 2000er haben allerhand zu bieten. Es wird gerockt, was das Zeug hält – von Hip Hop bis Techno, von Rock bis Rave und bis zu den absoluten Pop-Sünden der Musikgeschichte.

Für den richtigen Sound sorgen die DJs Feer und Sanana. Los geht es um 21 Uhr im Rathauskeller Korneuburg. Einlass ab 16 Jahren (Ausweispflicht).