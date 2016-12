Vor 100 Jahren – 15. Dezember 1916

13.12.2016, 00:00 Uhr

Vor 100 Jahren schrieb die Wochen-Zeitung für das Viertel unter dem Manhartsberge:

Nachts zum 3. Dezember wurde bei dem hiesigen Besitzer Karl Lendl eingebrochen und aus dem Rauchfange 30 kg zum Selchen bestimmtes Schweinefleisch im Werte von über 200 K gestohlen. Die Diebe mußten von rückwärts durch den Haushof bis zur offen gestandenen Bodentür gedrungen, hierauf auf den Boden zum Rauchfange gestiegen sein und hier die versperrte Rauchfangtür aufgesprengt haben. Man hat bisher keine Spur von den Einbrechern."

In landwirtschaftlichen Kreisen ist vielfach die irrige Meinung verbreitet, daß in Niederösterreich eine militärische Requisition von Schweinen bevorstehe. Dieser Glaube veranlaßt in einzelnen Gemeinden die Landwirte, Schweine, die noch gar nicht schlachtreif sind, der Schlachtung zuzuführen. Hiermit wird zur Aufklärung aller Schweinebesitzer ausdrücklich festgestellt, daß eine derartige Requisition nicht in Aussicht genommen ist. Es ergeht daher an alle Landwirte die eindringliche Mahnung, von vorzeitigen Schweineschlachtungen, die sowohl dem Interesse der Allgemeinheit, als auch dem der einzelnen Besitzer widersprechen würde, Abstand zu nehmen."