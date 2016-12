Vor 100 Jahren – 22. Dezember 1916

20.12.2016, 00:00 Uhr

Vor 100 Jahren schrieb die Wochen-Zeitung für das Viertel unter dem Manhartsberge:

Samstag, den 30. Dezember 1016 hält der Turnverein Korneuburg in der Gastwirtschaft zur "Deutschen Eiche" seine diesjährige Julfeier ab. Alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereines sind zu dieser Feier, die dem Ernste der Zeit entsprechend sich in einem schlichten Rahmen halten soll, herzlich eingeladen. Beginn 1/8 Uhr abends. Die Besucher sind gebeten für die Julbescherung je ein Geschenk mitzubringen, wofür sie bei der Bescherung ein Gegengeschenk erhalten. Auch können einzelnen Personen zugedachte erste oder heitere Geschenke abgegeben werden. Desgleichen werden Spenden für den Glückshasen erbeten, dessen Gewinste ausschließlich aus Lebensmittel bestehen sollen, demnach auch die Spenden für den Glückshasen nur Lebensmittel sein dürfen."

In Korneuburg wurden einige größere Geldnoten gefunden und beim Polizeiamte deponiert. Der Verlustträger wolle sich daselbst melden."Am Abend des 9. Dezember brach im hölzernen Schuppen des Bahnwächters Staffl in der Haltestelle Bisamberg der Nordwestbahn Feuer aus, wodurch der Schppen mit eingelagertem Heu vollständig abbrannte. Staffl erleidet durch die Vernichtung von etwa 2000 kg Heu und des Schuppens einen nicht versicherten Schaden von etwa 650 K. Er bemerkte das Feuer erst, als es bereits so weit gegriffen hatte, daß die sofort in Angriff genommenen Löschungsversuche leider kein günstiges Restultat mehr ergaben. Ueber die Entstehungsursache des Brandes ist derzeit nichts bekannt."