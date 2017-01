Vor 100 Jahren – 26. Jänner 1917

24.01.2017, 00:00 Uhr

Was vor 100 Jahren in der Wochen-Zeitung für das Viertel unter dem Manhartsberge stand:

Nachdem es am 17. Jänner 1917 noch geregnet hatte, setzte am 18. Jänner starkes Schneetreiben ein, das bis zum Mittag des 20. Jänner 1917 fortdauerte und Wald und Flur in eine weiße Decke hüllte. Gleichzeitig trat empfindliche Kälte ein und wir hatten herrlich schöne Wintertage, wie wir sie seit längeren Jahren nicht erlebt haben. Kleine und große Schlitten belebten die schöne Winterlandschaft."

Am 16. Jänner 1917 hat der 41jährige Landsturmpionier des Eisenbahnregiments Gottfried Reiter durch Erhängen seinem Leben ein Ende gemacht. Das Motiv des Selbstmordes ist unbekannt. Sein Leichnam wurde am 18. Jänner 1917 der Erde übergeben."In der Vorwoche wurde der im hiesigen Reservespitale einer schweren Krankkeit erlegene, 38-jährige Landsturmpionier des Eisenbahnregiments Matthias Schmidt zu Grabe getragen und im Heldengrabe auf dem hiesigen Friedhofe zur letzten Ruhe beigesetzt. Am Begräbnisse beteiligten sich Abordnungen des Offizierskorps und der Gemeindevertretung. Den militärischen Kondukt, der vor dem Friedhofe die Ehrensalve abgab, stellte das Eisenbahnregiment. Die Beisetzung erfolgte nach evangelischem Ritus."