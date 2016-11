Wir suchen ein Zuhause

28.11.2016, 00:00 Uhr

In Kooperation mit dem Stockerauer Verein "Tierschutzbund Austria", Tel. 0681 / 202 56 800.

GEORGIA ist eine Straßenhündin, die mit ihren 7 Welpen in einer Hundepension in Sicherheit gebracht wurde, damit sie mit ihren Welpen überleben konnte. Nun sind die Welpen bereits 6 Monate als. Daher sucht der Tierschutzbund Austria nun einen schönen Platz mit Garten für Georgia.Georgia ist ca. 4 bis 5 Jahre alt, ruhig, verspielt und sehr liebesbedürftig.HANSI ist ein Straßenhund, der den Mitgliedern des Tierschutzbundes Austria verletzt im Wald entgegen gelaufen kam. Er wurde tierärztlich versorgt und in einer Hundepension untergebracht. Nun wird für ihn ein schöner Platz mit Garten gesucht.Hansi ist ca. 2 bis 3 Jahre alt, liebesbedürftig, anhänglich und sehr gutmütig.