20 Landesmeistertitel für die Lenaustadt

06.02.2017, 07:27 Uhr

Ende Jänner fanden die NÖ Landesmeisterschaften im

Schwimmen statt.

STOCKERAU. Am ersten Tag wurden die Langstrecken in der Südstadt ausgetragen, die beiden weiteren Tage des Wettkampfwochenendes führten die Stockerauer Schwimmer nach Wr. Neustadt. Für den ASV2000 waren die drei Tage mehr als erfolgreich: Insgesamt brachten die Athleten 56 Medaillen mit nach Hause, davon 20 Landesmeistertitel. Alleine am Freitag auf der 50-Meter Bahn lieferten die ASV2000 Schwimmer von 25 Starts ganze 24 neue Bestzeiten ab. Mit Markus Kuchler, Botond Laz, Nina Gangl, Mattias Kuchler, Marcus Reimansteiner, Niklas Schuster, Jan Matejczuk, Hale Tula Begüm, Johanna Fugina und Sophie Grundschober befinden sich nunmehr zehn Stockerauer Athleten unter den Top 8 Schwimmern ihres jeweiligen Jahrganges.

Der Freitag in der Südstadt

Ab nach Wr. Neustadt

Kids Cup & Hallenmeisterschaften

Für die jüngeren ASV-2000 Schwimmer galt es 200 Meter Lagen und 400 Meter Freistil zu bewältigen. Die älteren Mädchen starteten über 400 Meter Lagen und 800 Meter Freistil, die Burschen über 400 Meter Lagen und 1.500 Meter Freistil. Sophie Grundschober (Jg. 2001) gewann in der Klasse Junioren über 800 Meter Freistil die Goldmedaille und kürte sich damit zur Landesmeisterin. Jan Matejczuk (Jg. 2005) sicherte sich über 200 Meter Lagen und 400 Meter Freistil jeweils den Landesmeistertitel. Jahrgangskollege Niklas Schuster landete jeweils hinter Matejczuk auf dem 2. Platz und durfte sich somit über Silber freuen. Das Treppchen im Jahrgang 2005 machte William Elliott komplett, der sowohl über 200 Lagen als auch über 400 Kraul Bronze holte. Katharina Koch (Jg. 2006) gewann über 400 Meter Freistil ebenfalls Bronze. Markus Kuchler (Jg. 2003) ergänzte in der Südstadt das Stockerauer Ergebnis mit Silber über 1.500 Meter Freistil. Sein Bruder Mattias Kuchler (Jg. 2004) durfte sich über die gleiche Distanz über die Bronzemedaille freuen. Jahrgangskollege Marcus Reimansteiner landete knapp vor Kuchler auf dem 2. Platz und gewann die Silbermedaille. Botond Laz (Jg.2001) startete ebenfalls über die 1.500 Freistil und wurde Dritter in seinem Jahrgang.Das Ergebnis über die Langstrecken bedeutete für den ASV2000 im Vereinsranking den sehr guten dritten Platz, nur geschlagen von Schwechat und Mödling.Samstag und Sonntag starteten insgesamt 16 Athleten des Stockerauer Vereins auf der Kurzbahn. "Unsere Schwimmer waren an allen drei Tagen top motiviert. Sie wollten bei jedem Start ihr Bestes geben und ihre persönlichen Bestzeiten übertreffen", freute sich Trainer Kornél Békési über die großartigen Erfolge. "Für mich war es eine sehr gute Gelegenheit zu überprüfen, wo wir in der Vorbereitung stehen. Alle unsere Schwimmer haben in den letzten Wochen und Monaten großartige Verbesserungen gezeigt. Die Landesmeisterschaften haben mir gezeigt, woran wir jetzt noch weiter arbeiten müssen", so Békési weiter.Bester Schwimmer aus Stockerauer Sicht war in Wr. Neustadt einmal mehr Markus Kuchler, der für seine Leistungen auch mit einem Pokal als Jahrgangsbester ausgezeichnet wurde. Beste Schwimmerin war Nina Gangl (Jg.2003) mit jeweils 2x Gold (100 Meter und 200 Meter Freistil), 2x Silber (200 Meter Rücken und 200 Meter Lagen) und 2x Bronze in der Allgemeinen Klassen(50 Meter Rücken und 50 Meter Freistil).Und nicht nur bei den Einzelstarts zeigten die Stockerauer Top-Leistungen, sondern sie waren auch bei den Staffeln als Teams im wahrsten Sinne des Wortes landesmeisterlich. Drei Mal stand eine Stockerauer Staffel ganz oben am Podest, drei Mal gab es außerdem die Silbermedaille für die ASV2000 Staffeln. "Der Teamgeist war richtig zu spüren. Alle haben sowohl als Einzelschwimmer als auch für das Team alles gegeben", berichtet Trainer Kornél Békési.Die nächsten sportliche Herausforderung für die Stockerauer Schwimmer stehen bereits in Kürze am Kalender: Zum einen der dritte Teil des Kids Cup (25.Februar), der im Stockerauer Hallenbad ausgetragen wird, zum anderen reist eine Abordnung des ASV2000 zu den Österreichischen Hallenmeisterschaften nach Dornbirn (3. - 5. März).