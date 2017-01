Baseball in der Lenaustadt seit über 25 Jahren

26.01.2017, 20:41 Uhr

Die "Cubs" stellen sich vor

STOCKERAU. Viele werden es nicht wissen, aber in Stockerau wird seit über 25 Jahren Baseball gespielt. 1991 wurde der 1. Stockerauer Baseball- und Softballverein von einigen wenigen enthusiastischen Fans des US-Sports gegründet, die sich anfangs nur zum Ball-Werfen, Fangen und Schlagen getroffen hatten.Aus einer kleinen Gruppe, die sich regelmäßig auf dem alten Areal der Firma Heid getroffenh atte, hat sich ein Verein mit über 70 Mitgliedern entwickelt. Eines der Gründungsmitglieder, Wolfgang Talir, ist heute Präsident des Vereins, der derzeit mit den Cubs 1 in der ABL, der höchsten Spielklasse in Österreich und mit den Cubs 2 in der Landesliga (vierthöchste Spielklasse) im Meisterschaftsbetrieb vertreten ist.Bis vor wenigen Jahren hat es auch eine Softballmannschaft (Frauenbaseball) gegeben, doch mangels genügend Spielerinnen pausiert derzeit das Damenteam.

Cubbies – der Nachwuchs

Bei der U23-WM in Mexiko

Saison von April bis Oktober

Dafür gibt es mehrere Nachwuchsteams, die in den diversen Jugendligen Österreichs vertreten sind. Die Cubbies, wie sie von ihren Fans liebevoll genannt werden, haben ihre Heimstätte hinter dem Stockerauer Freibad. Viele Badegäste stehen in den Sommermonaten am Freibadzaun bei den Sportplätzen aufgefädelt und verfolgen voller Interesse, was sich auf dem Baseballplatz nur wenige Meter vor ihren Augen abspielt.Auch wenn beinahe jedes Jahr Spieler oder Trainer aus den USA oder Kanada nach Stockerau kommen, um die Cubs zu verstärken, darf sich die eigene Nachwuchsarbeit ebenfalls sehen lassen. Zahlreiche Baseballer der Lenaustädter haben bereits in den Nationalteams ihrer Altersgruppe gespielt – der bisherige Höhepunkt war eindeutig die U23-WM in Mexiko im Oktober des Vorjahrs. Die Stockerauer Marc Seidl und Martin Proksch haben gemeinsam mit 23 anderen Teamspielern österreichische Sportgeschichte geschrieben. Am Ende schaute leider nur der 12. Platz heraus. Doch Proksch und Seidl haben unvergessliche Eindrücke und auch viel Baseball auf hohem Niveau erleben dürfen. „Ein unbeschreibliches Gefühl. Wir haben bereits am Anfang des Jahres erfahren dass wir teilnehmen werden, aber bis zum Eintreffen am Flughafen hat man nicht wirklich realisiert, auf was für ein Abenteuer man sich begibt“, beschrieb Proksch wenige Tage nach der Rückkehr im vorigen November die Zeit in Mexiko.Stockerau scheint also ein guter Boden für den österreichischen Baseball zu sein. Auch heuer versuchen die Cubs, in der Meisterschaft erfolgreich zu sein und in die Playoffs zu kommen. Derzeit ist Wintertraining, das heißt Vorbereitung auf die Saison, die traditionell im April losgeht und bis Oktober dauert. 2016 scheiterten die Cubs im Halbfinale. Auch heuer rechnet man sich große Chance aus, vorne mitzuspielen.