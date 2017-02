Projekt Selbstverteidigung für Mädchen an der Bundeshandelsakademie Korneuburg

05.02.2017, 20:25 Uhr

Der Unionkickboxclub Korneuburg unterstützt Projektarbeit an der BHAK Korneuburg

Mehr als 40 Mädchen der drei ersten Klassen konnten am 2. Februar im Rahmen einer Projektarbeit die Grundlagen der Selbstverteidigung unter Anleitung der Unionskickboxer nach theoretischer Einleitung und einem kurzen Aufwärmprogramm erlernen und praktisch üben. Das Interesse an den angebotenen Übungseinheiten war groß und die Schülerinnen hatten die Gelegenheit Befreiungsgriffe sowie Abwehrschläge und Tritte in praktischen Übungen auszuführen.