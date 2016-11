Sport & Beats vereint in der Oase

24.11.2016, 20:09 Uhr

Im Fitnessstudio Oase Korneuburg war wieder einmal so richtig was los

STADT KORNEUBURG. Unter dem Motto "No drugs, no alcoholics, no smoking" brachte DJ Harry La Beat bei flotter Disco-Musik als Power-Instructor viel Schwung in die Knochen der Sportler. Es war ein Training der besonderen Art. "Ich fühle mich dadurch um 20 Jahre jünger", resümierten einige Teilnehmer. Und so ist es bereits fixe Sache – das DJ-Power-Training wird in der Oase regelmäßig stattfinden.Das erste Power-Training ist übrigens kostenlos – Infos: 02262/64647.