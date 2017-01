Tobias Neumann als Vorläufer bei den Weltcuprennen am Semmering

04.01.2017, 18:17 Uhr

Tobias Neumann, der 16 jährige Leobendorfer

durfte erstmals als Vorläufer bei den Damenweltcuprennen am Zauberberg, Semmering an den Start gehen.Tobias, der seit über 10 Jahren für den WSV Semmering fährt und heuer das 1. Jahr in der FIS, Skirennen bestreitet, bekam noch vor Weihnachten von Rennleiter Toni Zuser einen Anruf."Du darfst als Vorläufer bei den Damenrennen am Semmering an den Start gehen", sowohl im RTL als auch beim legendären Nachtslalom auf der Panoramapiste.Die Freude war riesengroß.Somit war es für Tobias ein versöhlicher Ausklang eines doch schwierigen Jahres mit 2 Verletzungen. Schon im Januar musste er aufgrund einer Sprunggelenksprellung 4 Wochen pausieren.Im Herbst, Ende Oktober hatte er dann bei einen Training am Hintertuxer Gletscher Pech,stürzte, und musste mit einer Knochenprellung im Knie 7 Wochen pausieren.Knapp vor Weihnachten bestritt er dann 4 FIS Rennen, wo er bei einem Slalom dann gleich eine Torstange unter den Kinnbügel bekam. Daraufhin fiel er leider beim Rennen aus und musste dann auch noch am Kinn genäht werden.Nach den Feiertagen war dann das Highlight. Tobias startete beim 1.RTL am Semmering am 27.12. als Vorläufer. Auf einer pickelharten Piste die speziell den Rutschern alles abverlangten, fuhr Tobias 2x als Vorläufer hinunter und machte eine recht gute Figur.Im Ziel konnte er sich dann noch mit den Weltcupstars unterhalten und bekam dann von Mikaela Shiffrin noch ein Versprechen, dass sie ihm die Startnummer beim Nachtslalom geben würde.2 Tage später als Tobias beim Nachtslalom den 2. Durchgang vor 13.500 Zusehern als 3 . Vorläufern fahren durfte, bekam er dann nach dem Rennen von Mikael Shiffrin die versprochene Startnummer und diese dann noch handsigniert!! Das war natürlich eine Riesenfreude für Tobias, der es nicht glauben konnte, dass Mikaela ihr Wort hielt. Hut ab vor einer großen Sportlerin, die zu ihren Fans steht.Zwischen den Feiertagen war Tobias noch in Obdach Slalom trainieren, diese Woche ging´s in Niederösterreich weiter. Nächste Woche steht dann das Super-G Training am Programm, bevor es dann Mitte Januar zu den Rennen auf die Reiteralm geht. Am 17. Januar geht es dann zu den Rennen nach Tchechien, wo neben Slalom,RTL auch Abfahrt , Super-G und Alpine Kombinationen am Programm stehen. Nicht weniger als 8 Rennen und 2 Abfahrtstrainings in 10 Tagen. Eine harte Woche zum Ausklang im Januar. Wir wünschen ihm alles Gute für die weiteren Rennen.