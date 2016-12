Lehrstellenmangel & höhere Arbeitslosigkeit

06.12.2016, 15:47 Uhr

Bezirk Korneuburg: Auf eine offene Stelle kommen rund 19 Arbeitssuchende.

BEZIRK KORNEUBURG. In Niederösterreich gibt es Ende November 57.430 arbeitslose Menschen, die beim AMS gemeldet sind – 2.414 davon in Korneuburg. Somit gibt es im November 2016 im Bezirk um 4,1 Prozent mehr Arbeitssuchende, als noch im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dem gegenüber stehen lediglich 126 offene Stellen, die sofort verfügbar wären. Aktuell verzeichnet das Bundesland NÖ den höchsten Anstieg der Arbeitslosigkeit aller Bundesländer. "Die Analyse der Entwicklung am NÖ Arbeitsmarkt im November bestätigt somit auch die bereits mehrfach getroffene Einschätzung für das laufende bzw. kommende Jahr. Die Arbeitsmarktentwicklung in der Ostregion ist ungünstiger als in den restlichen Bundesländern. Von einer nachhaltigen Stabilisierung oder von einer Trendwende bei der Arbeitslosigkeit kann auf Grund der vorliegenden Prognosen nicht gesprochen werden", erklärt AMS NÖ-Chef Karl Fakler.305 der derzeit 2.414 Arbeitslosen im Bezirk sind unter 25 Jahren, 857 bereits über 50 Jahre alt. Während im November 572 Menschen arbeitslos geworden sind, konnten 537 zuvor Arbeitssuchende wieder in die Arbeitswelt zurückkehren.Lehrstellenmangel: 15 Jugendliche suchen derzeit eine Lehrstelle im Bezirk Korneuburg, lediglich 7 offene Stellen stehen jedoch sofort zur Verfügung.