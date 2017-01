Neue Lidl-Filiale in Stockerau

20.01.2017, 16:09 Uhr

Neue Filiale – neuer Standort: Supermarkt eröffnet in der Lenaustadt

1.000 Euro-Spende

Mehr Arbeitsplätze

STOCKERAU. Die Stockerauer Lidl-Filiale ist übersiedel – immer noch in der Wienerstraße, aber statt auf Nummer 73, jetzt 24-26. Die neue Supermarkt-Filiale besticht durch eine helle, moderne und freundliche Raumgestaltung. Besonders auffällig sind der großzügige Eingangsbereich, die raumhohen Schaufenster und der hohe Verkaufsraum mit den sichtbaren Holzbalken an der Decke.Bei Lidl Österreich kommt auch der soziale Aspekt nicht zur kurz. Das Unternehmen engagiert sich seit mehreren Jahren intensiv für eine gute Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen. Im Rahmen der Wiedereröffnung in Stockerau konnte Geschäftsführer Ronny Bauer je einen Warengutschein im Wert von 500 Euro an Walter Schrittwieser (Lions Club Stockerau) und Ernst Schneps (Kiwanis Stockerau) übergeben.Noch ein Pluspunkt: Mit dem Neubau der Filiale in Stockerau werden weitere Arbeitsplätze geschaffen und das Team rund um Filialleiter Christoph Krammer vergrößert.