Wirtschaftsmedaille in Gold für Josef Puch

28.01.2017, 11:28 Uhr

Der Neujahrsempfang der Korneuburger Wirtschaft fand mit Über 200 Gästen in der Bundeshandelsakademie Korneuburg statt.



Eine Urkunde und die Wirtschaftsmedaille in Gold der Stadt Korneuburg erhielt dabei Josef Puch für das 23-jährige Bestehen seines Rauchfangkehrerbetriebes. Die Überreichung nahmen Bürgermeister Christian Gepp und Stadtrat Andreas Minnich vor. Josef Puch ist auch ein sehr erfolgreicher Sportler. Er gewann zweimal Gold und einmal mit Bronze bei den Paralympischen Spielen im Reiten.



Die Direktorin der BHAK Korneuburgpräsentierte in ihrem Referat „Die moderne Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft“gemeinsam mit zweiSchülerinnen einige der erfolgreichen Projekte der Bundeshandelsakademie KorneuburgDer Vorstandsdirektor der Sparkasse Korneuburg AG Armand Drobesch berichtete über ein sehr erfolgreiches Jahr 2016 in dem sich die Sparkasse über einen zweistelligen Einlagenzuwachs freuen durfte.Die Moderatorin und Ö3-Frühstückerinspielte in ihrem Vortrag einige Ausschnitte aus Interviews mit Gästen aus ihrer Sendung „Frühstück bei mir“. Das Motto ihres Vortrages war: „Wirtschaft frühstückt mit mir“ und die Gäste folgten interessiert den sowohl unterhaltenden als aus informativen Worten von Claudia Stöckl.sparach bei einem Ausblick auf 2017 zu den Themen Werft, Kläranlage und neue Betriebsansiedelungen.Durch das Programm des Neujahrsempfanges führte