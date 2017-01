Anmeldung zum Faschingsumzug in Krems

24.01.2017, 11:08 Uhr

Nutzen Sie die Gelegenheit, machen Sie mit und rühren Sie für Ihr Unternehmen die Werbetrommel. Tausende Zuschauer kommen an diesem Tag in die Kremser Innenstadt um sich dieses tolle Faschingsspektakel anzusehen! Alle teilnehmenden Firmen werden einzeln und namentlich auf der Bühne vorgestellt. Außerdem warten tolle Preise für die Gewinner-Gruppen.

Im Anschluss findet die große Faschingsparty mit DJ Matty Valentino auf der Bühne, Shows und vielen Bars statt.Die Teilnahme am Faschingsumzug ist selbstverständlich kostenlos. Schicken Sie Ihr Mail an office@kremseraltstadt.at, bzw. per Post: Armin Oswald e.U., zu Handen Ines Branigan, Margarethenstraße 10, 3500 Krems.Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung mit allen Zusatzinfos und Ihrer Startnummer.