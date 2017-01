Das Jubilläums-Narrisch-Guat

GFÖHL. Das Beste aus 9 Jahren „Narrisch Guat“ sowie neue Kabaretteinlagen und Stimmungssongs präsentiert der Gföhler Musikverein zum Faschingswochende (24., 25. Und 26. Februar) im Gasthaussaal Braun in Gföhl. In den letzten sieben Jahren hat der Musikverein anstelle dieser Kabarettveranstaltung den Opernball in der Veranstaltungshalle veranstaltet. Heuer hat sich der Verein allerdings entschlossen, die Vorgängerveranstaltung (Narrisch Guat) wieder aufleben zu lassen. So gibt es heuer die noch ausständige zehnte Veranstaltung dieser beliebten Kabarett-Serie. Auf Grund der bereits sehr großen Nachfrage, beginnt der Kartenvorverkauf bereits am Samstag, 7. Jänner im Gasthaus Braun. Wegen der nummerierten Platzvergabe ist nur Selbstabholung möglich (keine telefonischen Reservierungen etc.). Der Eintritt beträgt € 10,- und die Beginnzeiten sind: Freitag, 24. Februar – 19 Uhr, Samstag, 25. Februar – 19 Uhr und Sonntag, 26. Februar – 18 Uhr.