Der Vierte der heiligen drei Könige

06.01.2017, 12:09 Uhr

Bœhmische Geschicht‘ über den Vierten der drei heiligen drei KœnigeIch fircht‘, man kennt mich nur sehr wenig,ich bin der vierte Heilige-Drei-Kœnig.Geboren – no des hœrt man eh,im scheenen Hradec Kralove,Mit Namen Jirschi Prihoda,nur in der Bibel steh‘ ich nie wo da.Das is a traurige GeschichteDie welche heit‘ ich euch berichte.Es hoat der Stern von BetlehemenGemoacht an Umweg iber BœhmenUnd darauf hoab ich gleich gwißt:Geboren ist der Jeschusch Christ!

Nu – weil wir Bœhm Benehmen hoabenBesourgte ich gleich scheene Goaben.Nadierlich nicht kein Gschisti-Gschastel,nein – Olmitzer Quargel in huelzernen Kastel !Meine Kollegen, die aunderen drei Kœnig,war’n ungeduldig schon a wenig,in Damaschkusch sie mußten woartenbis ich gekummen bin von Nordenund Schimpfer moecht‘ ich dourten kriegen,„No“, soag ich, „jo kann ich vielleicht fliechen?“Dann sind mir scharf rechts abgebogenund nach Jeruschalem gezogen.Das Wetter duort woar wunderscheen,man hoat die Sonne nur geseh’n,no prosim pane, woas soag ich ihnen,mein Quargel fangt doa an zu rinnen !Der, Balthasar hoat gleich g‘schniffelt,woas in der Kiste doa so difftelt,doch ich hoab‘ zu ihm gesoagt: „ Du weist nix,a Quargel, der woas nicht difftelt, der is joa nix.“Der Stern, der vor uns hergezogen,ist pletzlich nicht mehr weiterg’flogen,hoat g’moacht an Bremser iber´n Stadel,drinn war a Bursch mit seinem Madelund in an Kistel mit Stroh und Windeldoa gelegen is dœs himmlische Kindel.Der Kaschpar, Melchior und Balthasar,bringen Gold, Weihrauch und Mirrhe dar,ich bring dœs Kistel hulzernesmit Olmitzer Quargel – Geschmoulzernes.Drauf sœgt der Josef: „Du Maria, ich mœcht wissenHoat sich der Bub schon wieder angeschi…?Der Evangelist Mattheus hoat gestrichen drumMich aus dem Evangelium.Man kennt mich d‘rum nur sehr wenig,ich bin der vierte Heilige-Drei-Kœnig!Michael Haas – 1999 Favoritner Mundartdichter