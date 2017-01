Die Seele zur Ruhe kommen lassen

Eva Seehofer beginnt ab heute wieder mit ihren Malabenden im Freiraum Furth ( www.freiraum-furth.at Das Wichtigste zuerst- es geht nicht um Können oder Perfektion, sondern nach einer einstimmenden Trommelmeditation malt jeder einfach aus dem Bauch heraus, man kann ausprobieren, welche Farben und Materialien heute zu einem passen- welche Formen der Pinsel einfach so auf das Papier zaubert, welche Ruhe plötzlich in einem selbst einkehren kann.Ich war höchst begeistert von den bisherigen Malabenden, vor allem wenn ich sehr hektisch mit tausend Gedanken bei Eva gelandet bin, konnte ich mich stets beim Trommeln schon so richtig erden und wieder Kontakt zu mir selbst aufnehmen. Die Bilder, die dabei entstehen, landen in einem wertfreien Raum, sie dürfen einfach sein, uns nach Hause begleiten.Hier sind die nächsten Termine- ich freue mich schon wieder sehr darauf:Die Termine: 26.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3.,20.4., 4.5., 18.5., 1.6. jeweils ab 18.00Preise:Erwachsener 1 x j20 € 5 x 75 €Erwachsener und jugendliche Künstler (ab ca 10 J) 1 x 25 € 5 x 95 €Alle Materialien werden zur Verfügung gestellt!Anmeldung unter Tel.: 0699 131 42 777 (Eva Seehofer)