Fälbl & Vogl: SO ODER SO

Mit STIERSCHNEIDER’S Bühnenwirtshaus im Weinhotel Wachau, bekommen die Bühnenwirtshäuser Niederösterreich ein neues Mitglied. Das attraktive und abwechslungsreiche Kulturprogramm der Initiative Wachaubühne mit dem Fokus auf Kabarett, Comedy, Literatur und Musik in Verbindung mit Genuss und Wohlfühlen lockt direkt ins Herz der Wachau.Das erste gemeinsame Programm von Christoph Fälbl und Jürgen Vogl ist ein Ereignis, so oder so. Grandios albern oder bodenlos gewitzt handelt SO ODER SO von dem immerwährenden „Sowohl als Auch“, dem nervtötenden „Ja, aber“ und dem bornierten „Wenn du so, dann ich so“ unserer Welt.

Aber auch von der Einzelsocke, der Registrierkasse und ihren Gravitationswellen.Alles wird gut, aber nix ist fix. Denn selbst das Diesseits soll ja „oasch“ UND „supi“ sein.Begleiten Sie Fälbl und Vogl auf ihrer tiefgründig-oberflächlichen Zeitreise des real existierenden Widerspruches „Mensch“. Oben oder flach, Jung oder Yang, Ping oder Bäng. Hauptsache, Fälbl hat einen Vogl.©Felicitas Matern