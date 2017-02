Ferien-Gitarrenseminar mit Peter Ratzenbeck Hotel Pension Jagdschloss Wolfstein Kochholz 18,3642 Kochholz Aggsbach Dorf

hochkarätige, professionelleGitarrenseminareWachau / Österreich am Südufer der Donaumit Peter Ratzenbeck oder Joscho StephanGitarrenworkshops in der Wachau am Südufer der Donau im Sommer 2017Wir bieten Musikferien (Workshops/Gitarrenseminare/Musikabende) für Genießer.Das Angebot richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene, bis sehr gute Spieler, sowie Ihre Begleitpersonen,in Zusammenarbeit mit den besten Dozenten der deutschen und österreichischen Musikszene.Unser Domizil ist das Jagdschloß Wolfstein, mit romantischem Flair und exzellenter Küche sowie einem Swimming Pool,es liegt in traumhafter Ruhe und Idylle nahe der bekannten Burgruine Aggstein am Südufer der Donau.Das 30 km lange Donautal, die Wachau, ist weltweit bekannt für ihre herausragenden Weine, sowie seine vielfältige Küche.Seit dem Jahr 2000 leuchtet das Symbol der UNESCO - WELTKULTURERBE - über der Wachau,das die kulturhistorische Bedeutung dieser einzigartigen Landschaft hervorhebt.Prächtige Sakralbauten und mittelalterlich geprägte Dörfer und Steinterrassen der Weingärtenkomponieren das Bild dieser einzigartigen Landschaft.

im Genussland für feine Gaumen und Gourmetsmit den Dozenten:Peter Ratzenbeck28.7. (Anreisetag) bis 3.8.2017 (Unterricht + Abreisetag)Unterricht: 29.7./30.7./31.7./1.8./2.8./3.8.gesamt: 6 Unterrichtstage + Anreisetag790.- Euro pro Kursteilnehmerbestehend aus:- 6 Seminartagen à 4 Stunden Unterricht+ Anreisetag(Dozenten können und dürfen natürlich auch länger Unterricht geben)- Übernachtung- Frühstück- 4 x Abendessenfür Begleitpersonen:+ 350.- Euroinkl. Übernachtung- Frühstück- 4 x Abendessen.im Seminar Hotel Jagdschloss Wolfstein gibt es W-LANAnmeldung und Seminarprogramm auf www.beer-and-guitar.com