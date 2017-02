Garten-„Guru“ Karl Ploberger zu Gast im MARIANDL Krems

, Wr. Str. 91 , 3500 Krems an der Donau AT

Mariandl-Shopping , Wr. Str. 91 , 3500 Krems an der Donau AT

KREMS. Am Samstag, 11. Februar stattet Karl Ploberger, Österreichs bekanntester Gartenexperte, dem MARIANDL Krems einen Besuch ab. Ab 14 Uhr können alle Hobbygärtner dem ORF-Moderator und Buchautor bei der Arbeit über die Schulter schauen. Karl Ploberger präsentiert außerdem sein neues Buch „Der Gartenflüsterer“, gibt Tipps und steht seinen Fans Rede und Antwort.



Außergewöhnlich: Schon im Februar begrüßt das MARIANDL Krems den Frühling. Inmitten einer blühenden Frühlingslandschaft der Blumenoase Fries geht Karl Ploberger seiner großen Leidenschaft, dem Garteln, nach und setzt Frühlings- und Kräuterkisterl. Dabei verrät der Biogärtner Tipps und Tricks und beantwortet die Fragen der Besucher. Der Autor stellt im Rahmen der Veranstaltung am Samstag, 11. Februar auch sein 20. Buch „Der Gartenflüsterer“ vor. In seinem neuen Werk berichtet Karl Ploberger aus seinem ganz persönlichen Gartenalltag und lässt alle Leserinnen und Leser einen Blick in seinen eigenen Garten in Seewalchen werfen.