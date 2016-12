Die Freiwillige Feuerwehr Gloden lädt zu ihrem Ball am Samstag, 14. Jänner 2017 in das Gasthaus Katterbauer in Großreinprechts ein.



Beginn dieser traditionellen Veranstaltung ist um 20 Uhr.



Musik: "Take it easy"



Info: Kommandant Anton Rauscher, 02718/6113.