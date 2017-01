Kremser Kamingespräche im Haus der Regionen

, Steiner Donaulände 56 , 3500 Krems an der Donau AT

Haus der Regionen , Steiner Donaulände 56 , 3500 Krems an der Donau AT

Kremser Kamingespräch „Medienlandschaften“

Mi 11. Jänner 2017, 18.00 Uhr

Mit Katharina Huemer und Christian Rainer



Mit der Medienlandschaft beschäftigt sich die letzte Gesprächsrunde der aktuellen Staffel der Kremser Kamingespräche zum Generalthema „Sinnquellen“.



Die Medienlandschaft ist ein wesentliches Hilfsmittel, das die Sicht auf die Welt prägt: Die Medien informieren darüber, was in der Welt geschieht und beeinflussen mit dem Gezeigten den Blick einer Gesellschaft auf das Weltgeschehen. Denn auch wenn der Anspruch der „Objektiven Berichterstattung“ gilt, geben die klassischen Medien wie Fernsehen, Zeitung, Radio immer nur eine Auswahl des Geschehens wieder. Mit dem Aufkommen von Internet und social media wurde die Medienlandschaft vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Informationen sind jederzeit und überall abrufbar. Bei der unüberschaubaren Menge an Informationen wird das Selektieren und Hinterfragen der Nachrichten immer wichtiger – welche Informationen versuchen, neutral zu bleiben und welche wollen manipulieren?



Über diese Fragen, über Chancen und Gefahren der Medienlandschaften im 21. Jahrhundert diskutieren am 11. Jänner Katharina Huemer, ORF-Redakteurin und Moderatorin, und Christian Rainer, profil-Herausgeber und Chefredakteur, im Haus der Regionen der Volkskultur Niederösterreich in Krems-Stein.



Die Kremser Kamingespräche werden von Dr. Edgar Niemeczek, Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich, konzipiert. Durch den Abend führt Michael Battisti, ORF Niederösterreich. Die Diskussion wird am Mittwoch, 18. Jänner 2017 auf ORF Radio Niederösterreich ab 21.00 Uhr ausgestrahlt.



Eintritt frei! Anmeldung (02732 85015) erbeten.