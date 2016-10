Kulturverein Paudorf: Kabarett mit Gabriela Benesch & Erich Furrer "All you need is love!?"

04.10.2016, 18:43 Uhr

Gabriela Benesch und Erich Furrer begeistern als ein komödiantisch brillierendes Dream-Team. Die beiden Schauspieler zeigen in ihren humoristischen Rollen wie komisch die Liebe sein kann – und dabei bleibt kein Auge trocken.Zwei stürmisch vergnügliche Stunden. Witzig amüsante Szenen und humorvolle Dialoge. Kabarettistisch umgesetzte Texte großer Autoren wie: Loriot, Hugo Wiener, Fritz Grünbaum, Karl Valentin, Kurt Tucholsky, Armin Berg, Erich Kästner, Elfriede Hammerl, Trude Marzik, Christine Nöstlinger u.v.m.Musik von James Brown, Bobby Mc Ferrin, The Beatles, Nat King Cole, Henry Mancini, Marilyn Monroe, The Platters, The Rolling Stones;KONTAKT: www.beneschfurrer.comFür das leibliche Wohl sorgt der Kulturverein!Eintritt: € 21.- VVK € 19.- (Rathaus Paudorf 02736/6575)