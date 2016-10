Lichtenau: Gemeinde-Seniorenwallfahrt mit 90 Teilnehmern

03.10.2016, 18:07 Uhr

Das Ziel war die Wallfahrtskirche in Adlwang in Oberösterreich. Pfarrer Dr. Joachim Zitko zelebrierte gemeinsam mit dem örtlichen Pfarrer und mit Assistenz des Vorbeters Hermann Rihs die Wallfahrtsmesse. Für die musikalische Begleitung des Gottesdienstes sorgte der Loiweiner Organist Gerhard Pappenscheller.Großes Interesse fand am Nachmittag auch die Besichtigung der Maultrommelerzeugung der Firma Schwarz in Molln.Den gemütlichen Ausklang gab es im Gasthof Schindler in Brunn am Wald. Als Reiseleiter fungierten die Gemeinderäte Maria Klaffl und Johann Zeller; die Gemeinde unterstützte die Wallfahrt mit einem namhaften Kostenbeitrag.