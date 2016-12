Lichtenauer Advent lockte viele Besucher an

07.12.2016, 16:08 Uhr

Am idyllischen Markt vor der Kirche konnte man sich reichlich stärken und die 25 Aussteller in der Schule boten ein großes Sortiment an Geschenkideen. Vielfältig war auch das kulinarische Angebot in den Gasthöfen sowie beim Pfarrkaffee und dem Adventstüberl.Besinnliches gab es in der Pfarrkirche, wo am Sonntag-Vormittag der Lichtenauer Kirchenchor die Hl. Messe musikalisch umrahmte und am Nachmittag Kinder der Volksschule unter der Inszenierung von Romana Pernerstorfer und Eva-Maria Martin das Mini-Musical „Der Mann mit dem Bischofsstab“ zur Aufführung brachten.Niveauvolle Weihnachtslieder bot der Chor „SteinTotalVokal“, geleitet von Frau Andrea Knappel und aufgelockert durch weihnachtlich-humorvolle Geschichten von Christian Zeller.Die Christkindlpost und Pferdekutschenfahrten rundeten das Programm ab.Veranstalter des „Lichtenauer Advent“ war der Verein Tradition & Kunst.