Sterne über unserer Heimat Eine Multimediareise ins Weltall

Klauser, Leiter der Sternwarte Puchenstuben, entführt uns an diesem Abend ins Universum und stellt Planeten Sterne, Gasnebel und Galaxien vor, die um diese Jahreszeit beobachtet werden können. Urknall und schwarze Löcher stehen ebenso auf dem Programm wie einfaches Grundwissen:

Hier erfahren Sie, was Sie schon immer über Planeten, Sonne, Mond, Sterne und Sternbilder wissen wollten.

Wie findet man sich am Sternenhimmel zurecht?

Wie entstehen die Jahreszeiten, die Mondphasen und Finsternisse?

Wann und wie entstanden das Universum, Sterne und Galaxien?

Gibt es eine zweite Erde?

Termin: Freitag, 24. Februar 2017, 19.30 Uhr, Pfarrsaal Furth, Eintritt: Freiwillige Spenden