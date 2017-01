Transflair: Ungarische Rhapsodie mit Paul Lendvai & Zsuzsa Bánk

16.01.2017, 15:07 Uhr

Paul Lendvai, geboren in Budapest, 1953 als politisch Unzuverlässiger mit Berufsverbot belegt, ist seit 1959 österreichischer Staatsbürger. Der vielfach im In- und Ausland ausgezeichnete Publizist, Autor und Osteuropaexperte veröffentlichte 2016 seinen neuesten Roman Orbáns Ungarn (Kremayr & Scheriau).

Zuszsa Bánk, Tochter ungarischer Eltern, die nach 1956 in den Westen geflohen waren, wuchs zweisprachig auf und lebt heute als Autorin in Frankfurt am Main. Nach ihrem aufsehenerregenden und mehrfach ausgezeichneten Debütroman Der Schwimmer (2002) und drei weiteren Titeln folgt 2017 der Roman Schlafen werden wir später (alle S. Fischer).Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Transflair stellen sich Paul Lendvai und Zsuzsa Bánk am 26. Jänner (19 Uhr) der Frage, wohin der Weg Ungarns im 21. Jahrhundert geht, 60 Jahre nach dem Aufstand 1956, unter einem „Führer“, der seine Macht skrupellos ausnutzt und eine junge Demokratie in einen autoritären Staat umbaut.Weitere Informationen & Kartenbestellungen unter www.literaturhausnö.at oder telefonisch unter 02732 / 72884.